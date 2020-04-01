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Espreso.tvОбществоФаворов уходит из Нафтогаза

Фаворов уходит из Нафтогаза


фото: rbc.ua
Андрей Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На период действия режима возложение специальных обязанностей (ПСО) добыча и реализация газа были объединены в один дивизион. С 1 мая действие режима ПСО прекращается, а затем Нафтогаз адаптирует структуру к новым рыночным условиям ", - пояснили в НАК, отметив, что группа продолжит трансформацию.

"Поэтому из-за завершения действия режима ПСО дивизион Интегрированный газ в процессе дальнейшей трансформации будет разделен на добывающее и коммерческое подразделения. Команда Андрея Фаворова осуществила большую работу по поиску новых направлений развития добычи, в частности, освоение сверхглубоких горизонтов, залежей газа плотных пород, черноморского шельфа", - отметили там.

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