Фаворов уходит из Нафтогаза

1 апреля, 2020, 11:00

Андрей Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На период действия режима возложение специальных обязанностей (ПСО) добыча и реализация газа были объединены в один дивизион. С 1 мая действие режима ПСО прекращается, а затем Нафтогаз адаптирует структуру к новым рыночным условиям ", - пояснили в НАК, отметив, что группа продолжит трансформацию.

"Поэтому из-за завершения действия режима ПСО дивизион Интегрированный газ в процессе дальнейшей трансформации будет разделен на добывающее и коммерческое подразделения. Команда Андрея Фаворова осуществила большую работу по поиску новых направлений развития добычи, в частности, освоение сверхглубоких горизонтов, залежей газа плотных пород, черноморского шельфа", - отметили там.

Напомним, 20 марта в СМИ появилась информация, что директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов инфицирован коронавирусной инфекцией . Об этом заявил его отец - врач-эпидемиолог Михаил Фаворов в эфире передачи российскому СМИ.

24 марта, во Нафтогазе прокомментировали информацию о подозрении на коронавирус у директора по интегрированному газовому бизнесу Андрея Фаворова.