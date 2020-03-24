У топчиновника Нафтогаза Фаворова коронавирус не подтвердился
24 марта, 2020, 16:13
Национальная акционерная компания "Нафтогаз" прокомментировала информацию о подозрении на коронавирус у директора по интегрированному газовому бизнесу Андрея Фаворова
Об этом пресс служба НАК сообщила на странице в Facebook.
"У директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрея Фаворова и его жены тест на коронавирус - отрицательный. Коронавируса нет", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что Фаворов и его жена чувствуют себя хорошо, но продолжают соблюдать карантин и остаются на самоизоляции до 27 марта.
- Напомним, 20 марта в СМИ появилась информация, что директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов инфицирован коронавирусной инфекцией . Об этом заявил его отец - врач-эпидемиолог Михаил Фаворов в эфире передачи российскому СМИ.
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