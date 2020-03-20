Топ-менеджер Нафтогаза Фаворов самоизолировался на 2 недели. Его отец говорит - коронавирус

20 марта, 2020, 17:04

Директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов сообщил, что имел температуру и кашель, поэтому ушел на карантин. Его отец, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов, сообщил, что сын заразился коронавирусом

Фаворов записал видеообращение, в котором рассказал, что неделю назад у него появился кашель. Температура поднялась до 37,5 ° C. Соответствует ли действительности информация о заражении коронавирусом, Фаворов не сказал.

"В соответствии с рекомендациями и внутреннего протокола Нафтогаза, самоизолировался. Сижу дома, не хожу и минимизирую контакт со всеми, с кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так просидеть до того момента, когда все вопросы будут сняты ", - рассказал Фаворов.

Ранее врач-эпидемиолог Михаил Фаворов (отец менеджера Нафтогаза) сообщил, что сын заразился коронавирусом в интервью российскому "Эхо Москвы".