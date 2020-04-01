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Espreso.tvСпортЭкс-голкипер "Шахтера" и "Динамо" остался без команды

Экс-голкипер "Шахтера" и "Динамо" остался без команды


фото: Getty Images
Бывший голкипер "Шахтера" и "Динамо" Рустам Худжамов покинул "Мариуполь"

Об этом сообщает официальный сайт "Мариуполя".

Футбольный клуб и Худжамов расторгли контракт по обоюдному согласию. Причиной такого решения стали проблемы 37-летнего вратаря со здоровьем, которые могут его заставить вообще завершить карьеру.

Худжамов выступал за "Мариуполь" в 2012 -2014 и 2016 -2020 годах. В целом он провел за команду 136 матчей, в которых пропустил 153 гола.

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Рустам Худжамов является воспитанником киевского "Динамо". Также играл за "Закарпатье", "Харьков", "Шахтер", донецкий "Металлург" и "Зарю".

На счету голкипера 1 матч в составе сборной Украины.

 

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