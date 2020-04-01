Экс-голкипер "Шахтера" и "Динамо" остался без команды
1 апреля, 2020, 15:05
Бывший голкипер "Шахтера" и "Динамо" Рустам Худжамов покинул "Мариуполь"
Об этом сообщает официальный сайт "Мариуполя".
Футбольный клуб и Худжамов расторгли контракт по обоюдному согласию. Причиной такого решения стали проблемы 37-летнего вратаря со здоровьем, которые могут его заставить вообще завершить карьеру.
Худжамов выступал за "Мариуполь" в 2012 -2014 и 2016 -2020 годах. В целом он провел за команду 136 матчей, в которых пропустил 153 гола.
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Рустам Худжамов является воспитанником киевского "Динамо". Также играл за "Закарпатье", "Харьков", "Шахтер", донецкий "Металлург" и "Зарю".
На счету голкипера 1 матч в составе сборной Украины.
- 30 марта стало известно, что полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассматривает вариант с возвращением в киевское "Динамо" .
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