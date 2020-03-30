Не исключаю возвращения: Ярмоленко намекнул на трансфер в "Динамо"

30 марта, 2020, 11:13

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко заявил, что рассматривает вариант с возвращением в киевское "Динамо"

Об этом сообщает "Большой футбол".

"В "Вест Хэме" я чувствую себя прекрасно, поддержка болельщиков, все мне нравится и устраивает. Об уровне АПЛ и говорить не стоит, поэтому на сегодняшний день я хочу остаться здесь. О завершении карьеры пока не думаю. "Динамо" - моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом клубе. Не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь", - сказал Ярмоленко.

В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость Ярмоленко составляет 12 млн евро.

27 февраля Ярмоленко впервые после травмы вышел на поле в контрольном матче против "Тоттенхэма".