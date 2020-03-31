Итальянский кардинал заразился коронавирусом
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис кардинала.
66-летнего высокопоставленного представителя Ватикана госпитализировали в одну из больниц Рима. В качестве меры предосторожности его ближайшие помощники самоизолировались.
Кардинал де Донатис, как полагают, в последнее время не контактировал с Папой Римским Франциском.
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Отмечается, что это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди ватиканских кардиналов.
В Италии через 40 дней после первого случая COVID-19 количество инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч. От осложнений умер 11 591 пациент.
По состоянию на утро вторника, 31 марта, количество жертв коронавируса типа COVID-19 в мире составляет 37 811 человек, инфицировано более 787 000.
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