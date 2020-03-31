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Espreso.tvОбществоИтальянский кардинал заразился коронавирусом

Итальянский кардинал заразился коронавирусом


фото: reuters
У кардинала-викария Римской епархии Анджело де Донатиса диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис кардинала.

66-летнего высокопоставленного представителя Ватикана госпитализировали в одну из больниц Рима. В качестве меры предосторожности его ближайшие помощники самоизолировались.

Кардинал де Донатис, как полагают, в последнее время не контактировал с Папой Римским Франциском.

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Отмечается, что это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди ватиканских кардиналов.

В Италии через 40 дней после первого случая COVID-19 количество инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч. От осложнений умер 11 591 пациент.

По состоянию на утро вторника, 31 марта, количество жертв коронавируса типа COVID-19 в мире составляет 37 811 человек, инфицировано более 787 000.

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