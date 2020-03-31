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Espreso.tvОбществоЧисло жертв коронавируса в мире превысило 37 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 37 тысяч


фото: reuters
По состоянию на утро вторника, 31 марта, количество жертв коронавируса типа COVID-19 в мире составляет 37 811 человек

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer , а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University's Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE ).

Большинство погибших в таких странах, как Италия (11591), Испания (7716), Китай (3305), США (3163) и Франция (3024).

Всего в мире зафиксировано более 785 тыс. случаев заражения коронавирусом. Также более чем 165 тыс. человек успешно прошли курс лечения.

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Согласно данным Минздрава на 30 марта, в Украине зафиксировано 548 случаев инфицирования коронавируса. 13 человек погибли, 8 успешно прошли курс лечения.

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