В Италии от коронавируса умерли 63 врача

31 марта, 2020, 10:31

В Италии количество врачей, которые умерли от коронавирусной инфекции, возросло до 63, инфицированы примерно 8538 медицинских работников

Об этом сообщили в Национальной федерации гильдий врачей FNOMCEO, передает ANSA .

За последние 24 часа умерли два врача из Бергамо и Форли. За выходные умерли 11 врачей.

Общее количество инфицированных коронавирусом медиков в Италии составляет 8538, что на 595 больше, чем днем ранее.

Читайте также: Коронавирус: в Италии две медсестры покончили с собой

Напомним, через 40 дней после первого случая COVID-19 в Италии количество инфицированных коронавирусом превысила 100 тысяч. От осложнений умер 11 591 пациент.