 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Италии от коронавируса умерли 63 врача

В Италии от коронавируса умерли 63 врача


фото: reuters
В Италии количество врачей, которые умерли от коронавирусной инфекции, возросло до 63, инфицированы примерно 8538 медицинских работников

Об этом сообщили в Национальной федерации гильдий врачей FNOMCEO, передает ANSA .

За последние 24 часа умерли два врача из Бергамо и Форли. За выходные умерли 11 врачей.

Общее количество инфицированных коронавирусом медиков в Италии составляет 8538, что на 595 больше, чем днем ранее.

Читайте также: Коронавирус: в Италии две медсестры покончили с собой

Напомним, через 40 дней после первого случая COVID-19 в Италии количество инфицированных коронавирусом превысила 100 тысяч. От осложнений умер 11 591 пациент.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать