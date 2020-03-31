В Италии от коронавируса умерли 63 врача
31 марта, 2020, 10:31
В Италии количество врачей, которые умерли от коронавирусной инфекции, возросло до 63, инфицированы примерно 8538 медицинских работников
Об этом сообщили в Национальной федерации гильдий врачей FNOMCEO, передает ANSA .
За последние 24 часа умерли два врача из Бергамо и Форли. За выходные умерли 11 врачей.
Общее количество инфицированных коронавирусом медиков в Италии составляет 8538, что на 595 больше, чем днем ранее.
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Напомним, через 40 дней после первого случая COVID-19 в Италии количество инфицированных коронавирусом превысила 100 тысяч. От осложнений умер 11 591 пациент.
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