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Espreso.tvСпортВ УЕФА заговорили о пессимистическом сценарии возобновления сезона

В УЕФА заговорили о пессимистическом сценарии возобновления сезона


фото: Getty Images
УЕФА рассматривает вариант, при котором футбольный сезон в Европе будет восзобновлен только осенью 2020 года

Об этом сообщает As.

По информации издания, в настоящее время рассматриваются три возможные даты возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса - май, июнь и сентябрь.

Май выглядит маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса в Европе, а выбор сентября означает необходимость перестройки следующего сезона, возможно, с сокращением количества команд в каждой лиге, а также с изменением форматов в еврокубках.

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Июнь является основным вариантом. Президент УЕФА Александр Чеферин уверен, что в июне можно возобновить чемпионаты, даже если матчи будут проходить без зрителей, и завершить сезон.

В Испании и Италии, где эпидемия вспыхнула раньше, надеются, что сезон возобновится в июне. В случае с чемпионатами Франции, Германии и Англии возобновить турниры летом будет сложнее.

1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания чемпионатов.

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