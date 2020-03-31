В УЕФА заговорили о пессимистическом сценарии возобновления сезона
Об этом сообщает As.
По информации издания, в настоящее время рассматриваются три возможные даты возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса - май, июнь и сентябрь.
Май выглядит маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса в Европе, а выбор сентября означает необходимость перестройки следующего сезона, возможно, с сокращением количества команд в каждой лиге, а также с изменением форматов в еврокубках.
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Июнь является основным вариантом. Президент УЕФА Александр Чеферин уверен, что в июне можно возобновить чемпионаты, даже если матчи будут проходить без зрителей, и завершить сезон.
В Испании и Италии, где эпидемия вспыхнула раньше, надеются, что сезон возобновится в июне. В случае с чемпионатами Франции, Германии и Англии возобновить турниры летом будет сложнее.
1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания чемпионатов.
- 31 марта стало известно, что УЕФА позволит национальным федерациям самостоятельно определять победителей чемпионатов, если их не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.
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