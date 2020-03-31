В Испании установили дедлайн, после которого футбольный сезон отменят

31 марта, 2020, 11:40

Если чемпионат Испании по футболу не будет восстановлен до 27 июня, турнир будет отменен

Об этом сообщает Marca.

Руководство сильнейшего испанского дивизиона - Ла Лиги обрабатывает несколько сценариев восстановления сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. Вероятность того, что чемпионат Испании возобновится в конце апреля - начале мая, оценивается как маловероятное.

Сейчас планируется проводить матчи летом, но существует дедлайн - 27 июня. Если к этой дате турнир не восстановят, то сезон 2019/2020, скорее всего, будет отменен. Один из крайних мер - проведение заключительных игр сезона с тремя турами в неделю.

Чемпионат Испании была приостановлена 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.

31 марта стало известно, что УЕФА позволит национальным федерациям самостоятельно определять победителей чемпионатов, если их не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.

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