 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Испании установили дедлайн, после которого футбольный сезон отменят

В Испании установили дедлайн, после которого футбольный сезон отменят


фото: Getty Images
Если чемпионат Испании по футболу не будет восстановлен до 27 июня, турнир будет отменен

Об этом сообщает Marca.

Руководство сильнейшего испанского дивизиона - Ла Лиги обрабатывает несколько сценариев восстановления сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. Вероятность того, что чемпионат Испании возобновится в конце апреля - начале мая, оценивается как маловероятное.

Сейчас планируется проводить матчи летом, но существует дедлайн - 27 июня. Если к этой дате турнир не восстановят, то сезон 2019/2020, скорее всего, будет отменен. Один из крайних мер - проведение заключительных игр сезона с тремя турами в неделю.

Чемпионат Испании была приостановлена 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.

  • 31 марта стало известно, что УЕФА позволит национальным федерациям самостоятельно определять победителей чемпионатов, если их не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать