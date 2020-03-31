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Espreso.tvСпортВ УЕФА разработали радикальный план завершения футбольного сезона

В УЕФА разработали радикальный план завершения футбольного сезона


фото: Getty Images
УЕФА позволит национальным федерациям самостоятельно определять победителей чемпионатов, если их не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса

Об этом заявил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Микеле Ува, сообщает As.

"Каждая ассоциация сама сможет принимать решения по поводу своих чемпионатов, назначать даты, определять чемпиона и тех, кто будет повышен или понижен в классе. УЕФА назначит дату, до которой нужно будет предоставить списки команд, которые квалифицировались в следующий сезон еврокубков", - сказал Ува .

Ожидается, что 1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания национальных чемпионатов.

Сейчас УЕФА не переносил дату проведения предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов, который должен стартовать в июле.

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