В УЕФА разработали радикальный план завершения футбольного сезона
Об этом заявил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Микеле Ува, сообщает As.
"Каждая ассоциация сама сможет принимать решения по поводу своих чемпионатов, назначать даты, определять чемпиона и тех, кто будет повышен или понижен в классе. УЕФА назначит дату, до которой нужно будет предоставить списки команд, которые квалифицировались в следующий сезон еврокубков", - сказал Ува .
Ожидается, что 1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания национальных чемпионатов.
Сейчас УЕФА не переносил дату проведения предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов, который должен стартовать в июле.
- 28 марта президент УЕФА Александар Чеферин заявил, что у организации есть три варианта возможного завершения футбольного сезона, который прервали из-за пандемии коронавируса.
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