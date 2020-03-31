В Черногории ввели комендантский час из-за коронавируса

31 марта, 2020, 11:22

Правительство Черногории усилило меры в связи с распространением коронавируса, в частности, объявило о введении комендантского часа

Согласно решению правительства, комендантский час будет действовать с 19:00 до 5:00 в будни. На выходных запрещено покидать жилье с 13:00 субботы по 5:00 понедельника.

Таким образом, жителям Черногории запрещено покидать свои дома на выходных.

В исключительном случае, например для выгула собаки, жители могут выйти на улицу на время до 60 минут.

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Меры не распространяются на тех, чья работа является жизненно необходимой.

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Новые меры также предусматривают запрет на пребывание в общественном месте с 5 до 19 часов для детей в возрасте до 12 лет без присутствия одного из родителей, запрет спортивной и развлекательной деятельности во всех общественных местах, запрет на собрание лиц, которые не являются членами семьи .

Несоблюдение указанных мер влечет за собой уголовную ответственность.

В Черногории выявлен 91 случай заражения коронавируса, один человек умер.