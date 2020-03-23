Хорватия запрещает передвижение между городами даже на частных авто
Об этом заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, передает CroatiaWeek.
По его словам, сдерживание распространения коронавируса является приоритетной задачей правительства.
"Закрытие рынков сельскохозяйственной продукции уже вступило в силу, и людям будет запрещено покидать свое место жительства с завтрашнего утра (23 марта - ред.) Все внутригородские поездки запрещены", - отметил Божинович.
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Также он отметил, что в связи с землетрясением, которое произошло в воскресенье в Хорватии, гражданам, покинувшим свои дома, дадут возможность до конца дня вернуться назад.
Отметим, в Хорватии состоянию на 23 марта зафиксировано более 300 случаев коронавируса.
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Напомним, 22 марта в Хорватии произошло крупнейшее за 140 лет землетрясение. В результате погиб подросток, еще 17 человек пострадали. Также пострадали объекты инфраструктуры.
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