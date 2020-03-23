Хорватия запрещает передвижение между городами даже на частных авто

23 марта, 2020, 17:41

Правительство Хорватии запретило жителям покидать дома без крайней необходимости, а также передвигаться между городами даже на собственном автотранспорте в рамках борьбы с распространением коронавируса

Об этом заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, передает CroatiaWeek.

По его словам, сдерживание распространения коронавируса является приоритетной задачей правительства.

"Закрытие рынков сельскохозяйственной продукции уже вступило в силу, и людям будет запрещено покидать свое место жительства с завтрашнего утра (23 марта - ред.) Все внутригородские поездки запрещены", - отметил Божинович.

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Также он отметил, что в связи с землетрясением, которое произошло в воскресенье в Хорватии, гражданам, покинувшим свои дома, дадут возможность до конца дня вернуться назад.

Отметим, в Хорватии состоянию на 23 марта зафиксировано более 300 случаев коронавируса.

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Напомним, 22 марта в Хорватии произошло крупнейшее за 140 лет землетрясение. В результате погиб подросток, еще 17 человек пострадали. Также пострадали объекты инфраструктуры.

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