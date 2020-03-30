Словения обязала всех носить маски и усилила ограничения на передвижение

30 марта, 2020, 13:07

Правительство Словении с 30 марта в связи с распространением коронавируса усилило ограничительные меры в стране

Как сообщает Reuters, были введены ограничения на выезд граждан за пределы своих муниципалитетов. Выезд будет разрешен только для работы или визита к врачу.

Согласно новым правилам, вход в закрытые помещения, в частности, в магазины, разрешен только в защитной маске и перчатках.

Пожилые люди будут допускаться в продовольственные магазины только с 8 до 10 утра.

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Кроме этого был бессрочно продлен карантин во всех учебных заведениях, которые ранее были закрыты на 2 недели.

За последние две недели Словения закрыла все бары, рестораны, гостиницы, спортивные центры, культурные учреждения и магазины, кроме продовольственных магазинов. Ограничения также касаются всех видов общественного транспорта.

Страна ввела санитарные проверки на границе с Италией и Австрией и ввела 14-дневный карантин для всех словенских граждан, прибывающих из самых пораженных коронавирусом стран.

В Словении подтверждено 730 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли.