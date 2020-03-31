У мэра Монастыриска на Тернопольщине подтвердили заражения COVID-19
31 марта, 2020, 21:40
У мэра города Монастыриск Тернопольской области Андрея Старуха подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции
Об этом Андрей Старух сообщил на своей странице в Facebook.
"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - сообщил Старух.
Старух заметил, что в последнее время чувствовал себя хорошо и у него не было никаких симптомов.
"Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов.
Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его", - добавил мэра Монастыриска.
Старух также сообщил, что проведет две недели в самоизоляции и продолжит работать.
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