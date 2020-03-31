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Espreso.tvОбществоНардеп Шахов выписался из больницы: ждет второго теста на COVID-19

Нардеп Шахов выписался из больницы: ждет второго теста на COVID-19

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов провел первый день дома и рассказал журналистам о самочувствии

Об этом депутат Шахов рассказал в программе "Комментарий с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV .

"Первый день дома. Все нормально. Легкие чистые. Жду теста второго. Первый был отрицательный. Сейчас жду второй тест. Считаю, что все будет хорошо. Дома и стены греют и лечится быстрее", - отметил депутат.

Напомним, 18 марта у народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили инфицирования новым коронавирусом COVID-19

20 марта у него поднялась температура.

21 марта Шахова забрали в больницу, где диагностировали пневмонию.

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