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Espreso.tvОбществоНа Сумщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса: умерла женщина

На Сумщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса: умерла женщина


фото: reuters
По состоянию на 31 марта в Сумской области зафиксирована вторая смерть от коронавируса - умерла жительница села Козацкое Конотопского района

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин.

"В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом...", - написал чиновник.

Эту информацию также подтвердил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский. По его информации, предварительно, 59-летняя женщина, которая умерла, заразилась в инфекционном отделении Конотопской центральной районной больницы, где она лежала в одной палате с 78-летней знахаркой из села Казацкое Конотопского района, которая умерла 25 марта.

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