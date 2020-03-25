Роналду решил покинуть "Ювентус" и уже получил предложения от двух клубов

25 марта, 2020, 10:37

Португальский футболист Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский "Ювентус" и уже получил предложения от французского ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Diario Gol .

Криштиану Роналду хочет покинуть "Ювентус". В услугах португальца заинтересованы ПСЖ и МЮ, которые уже сделали португальцу предложение.

Возможно возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли англичане выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" с испанского "Реала" летом 2018 года за 117 млн евро. Контракт 35-летнего футболиста с туринцами рассчитан до 30 июня 2022 года. Сейчас трансферная стоимость Роналду оценивается в 75 млн евро.

В нынешнем сезоне португалец сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.