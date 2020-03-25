Роналду решил покинуть "Ювентус" и уже получил предложения от двух клубов
Об этом сообщает Diario Gol .
Криштиану Роналду хочет покинуть "Ювентус". В услугах португальца заинтересованы ПСЖ и МЮ, которые уже сделали португальцу предложение.
Возможно возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли англичане выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Читайте также: Месси, Роналду и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" с испанского "Реала" летом 2018 года за 117 млн евро. Контракт 35-летнего футболиста с туринцами рассчитан до 30 июня 2022 года. Сейчас трансферная стоимость Роналду оценивается в 75 млн евро.
В нынешнем сезоне португалец сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.
- 12 марта Криштиану Роналду решил не возвращаться из Португалии в Италию , где бушует эпидемия коронавируса.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-