Вышел на прогулку с детьми: Роналду нарушил карантин в Португалии

30 марта, 2020, 13:43

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил карантин, введенный из-за пандемии коронавируса в мире

Об этом сообщает Sportmediaset.it.

Роналду вместе с семьей находится на родине, на португальском острове Мадейра. Сегодня, 30 марта, футболист "Ювентуса" со своей гражданской женой Джорджиной Родригес и детьми прогулялся по городу Фуншал. На фото заметно, что 35-летний Криштиану Роналду заметил, что его прогулку зафиксировали фотографы.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, а Криштиану Роналду решил поехать на родину, в Португалию, где находится в данный момент.

В текущем сезоне португалец провел 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, 25 марта стало известно, что одноклубник украинца Руслана Малиновского по итальянской "Аталанте" Марко Спортьелло заболел коронавирусом .