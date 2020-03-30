Вышел на прогулку с детьми: Роналду нарушил карантин в Португалии
Об этом сообщает Sportmediaset.it.
Роналду вместе с семьей находится на родине, на португальском острове Мадейра. Сегодня, 30 марта, футболист "Ювентуса" со своей гражданской женой Джорджиной Родригес и детьми прогулялся по городу Фуншал. На фото заметно, что 35-летний Криштиану Роналду заметил, что его прогулку зафиксировали фотографы.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, а Криштиану Роналду решил поехать на родину, в Португалию, где находится в данный момент.
В текущем сезоне португалец провел 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.
- Напомним, 25 марта стало известно, что одноклубник украинца Руслана Малиновского по итальянской "Аталанте" Марко Спортьелло заболел коронавирусом .
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