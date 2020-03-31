 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Милан" нашел замену Ибрагимовичу

"Милан" нашел замену Ибрагимовичу


фото: Getty Images
"Милан" хочет приобрести польского нападающего "Наполи" Милик, который может заменить шведа Златана Ибрагимовича

Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, игрок подходит для новой зарплатной политики клуба. В "Наполи" Милик получает 2,2 млн евро в год. При этом контракт 26-летнего поляка с неаполитанским клубом заканчивается в 2021 году. Кроме "Милана" в приобретении форварда заинтересован испанский "Атлетико".

В нынешнем сезоне Милик провел за "Наполи" 22 матча и забил 12 мячей. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 40 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать