"Милан" нашел замену Ибрагимовичу

31 марта, 2020, 14:55

"Милан" хочет приобрести польского нападающего "Наполи" Милик, который может заменить шведа Златана Ибрагимовича

Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, игрок подходит для новой зарплатной политики клуба. В "Наполи" Милик получает 2,2 млн евро в год. При этом контракт 26-летнего поляка с неаполитанским клубом заканчивается в 2021 году. Кроме "Милана" в приобретении форварда заинтересован испанский "Атлетико".

В нынешнем сезоне Милик провел за "Наполи" 22 матча и забил 12 мячей. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 40 млн евро.