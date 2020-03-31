"Милан" нашел замену Ибрагимовичу
31 марта, 2020, 14:55
"Милан" хочет приобрести польского нападающего "Наполи" Милик, который может заменить шведа Златана Ибрагимовича
Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, игрок подходит для новой зарплатной политики клуба. В "Наполи" Милик получает 2,2 млн евро в год. При этом контракт 26-летнего поляка с неаполитанским клубом заканчивается в 2021 году. Кроме "Милана" в приобретении форварда заинтересован испанский "Атлетико".
В нынешнем сезоне Милик провел за "Наполи" 22 матча и забил 12 мячей. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 40 млн евро.
- 24 февраля технический директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что клуб автоматически продлит контракт со Златаном Ибрагимовичем, если команда попадет в Лигу чемпионов.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
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