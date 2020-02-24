Директор "Милана" рассказал, продлит ли клуб контракт с Ибрагимовичем на следующий сезон
24 февраля, 2020, 14:36
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини рассказал, что клуб автоматически продлит контракт со Златаном Ибрагимовичем, если команда попадет в Лигу чемпионов
Об этом сообщает football-italia.net
Знаменитый нападающий сборной Швеции Ибрагимович вернулся в Италию зимой, в статусе свободного агента, после окончания соглашения с "Лос-Анджелес Гэлакси".
"Контракт с Ибро рассчитан на полгода, но в нем есть пункт об автоматическом продлении, если мы выйдем в Лигу Чемпионов. Если этого не произойдет, мы сядем за стол переговоров. Относительно Ибры всегда должен быть персональный подход, где важен открытый диалог. Но так было всегда, иначе он бы не вернулся в "Милан", - рассказал технический директор клуба Паоло Мальдини
В общем после возвращения в Италию, швед сыграл за "Милан" 9 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 18 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" дома минимально обыграл "Торино" со счетом 1: 0.
- Напомним, 26 декабря Златан Ибрагимович согласился стать футболистом "Милана" .
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