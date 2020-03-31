На блокпостах вас никто не расстреливает, - мэр Конотопа обратился к жителям

31 марта, 2020, 22:32

Мэр города Конотоп (Сумская область) Артем Семенихин упрекает районніе власти в отсутствии блокпостов, которые могли бы остановить распространение опасной болезни, вызванной коронавирусом

Об этом он заявил в Facebook.

"Хочу обратиться к районной власти. У вас очень круто получается организовывать концерты Оли Поляковой, просто супер. Съезжается куча людей, все организовано - бухают, шашлыки продают. Где, бляха-муха, хоть один блокпост на выезде из села Козачьего?" - возмутился Семенихин.

Мэр Конотопа напомнил, что двое из трех жертв коронавируса в Сумской области - жительницы села Козачье, однако никаких мер он не видит.

"Люди ходят толпами без масок. У вас уже 8 человек заболели коронавирусом в Козачьем, 1 человек в Поповке. Где перекрытые дороги, где карантин? Вы что, мне эту заразу в Конотоп хотите принести? Вы чем там занимаетесь?" - спрашивает мэр Конотопа.

По его словам, на въезде в Конотоп будут установлены железобетонные блоки, чтобы жители района не избегали контроля.

"Люди добрые, не нужно обходить эти блокпосты. Там вас никто не расстреливает, никто не допрашивает и не мучает. У вас просто меряют температуру и в случае, если она у вас повышенная - вызывают врача и все", - обратился мэр Конотопа.

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