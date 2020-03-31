Может 2 недели и мы начнем проводить обмены пленными, - Ермак

31 марта, 2020, 18:00

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО возможно начнется в ближайшие 2 недели. Сейчас идет работа над окончанием формирования списка пленных

Об этом он заявил во время брифинга председателя Офиса президента, передает Еспресо.TV

По словам Ермака, этот процесс продолжается, однако он осложнен ситуацией с пандемией COVID-19. Он заметил, что сейчас завершается формирование обновленных списков на обмен.

"Мы еще один раз получили подтверждение от участников ТКГ (Трехсторонняя контактная группа, - ред.). Был разговор президента с руководителем Красного Креста по немедленной отправке туда, на территорию, представителей Красного Креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся. Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что, может, неделю, может, 10 дней, может, 2 недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что о подготовке к обмену пленными он лично контролирует и докладывает обо всем президенту Украины.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил условия проведения саммита лидеров "нормандской четверки".

Впоследствии, руководитель Офиса президента заявил, что консультации по созданию Консультативного совета в ТГК до сих пор продолжаются.

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