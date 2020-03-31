 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМожет 2 недели и мы начнем проводить обмены пленными, - Ермак

Может 2 недели и мы начнем проводить обмены пленными, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО возможно начнется в ближайшие 2 недели. Сейчас идет работа над окончанием формирования списка пленных
Об этом он заявил во время брифинга председателя Офиса президента, передает Еспресо.TV .
 
По словам Ермака, этот процесс продолжается, однако он осложнен ситуацией с пандемией COVID-19. Он заметил, что сейчас завершается формирование обновленных списков на обмен.
 
"Мы еще один раз получили подтверждение от участников ТКГ (Трехсторонняя контактная группа, - ред.). Был разговор президента с руководителем Красного Креста по немедленной отправке туда, на территорию, представителей Красного Креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся. Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что, может, неделю, может, 10 дней, может, 2 недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - отметил Ермак.
 
Руководитель Офиса президента отметил, что о подготовке к обмену пленными он лично контролирует и докладывает обо всем президенту Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать