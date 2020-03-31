Ермак назвал условия проведения саммита "нормандской четверки"

31 марта, 2020, 15:47

Саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет после выполнения нескольких условий

Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Еспресо.TV .

"Главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и всегда делает все для того, чтобы это выполнить. Но, к сожалению, не все зависит от нас, потому что есть вопросы в которых мы со своей стороны сделали все, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже. Поэтому первое и главное условие - это выполнение перечня всего того, что было в Париже", - сказал он.

"И в первую очередь это прекращение огня, который, к сожалению, продолжается. И украинская сторона всегда повторяет, что на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей арми - наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам. Но это не останавливает и не остановит наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуют. В первую очередь это договоренности Минские, которые - сегодня я повторял это много раз - являются единственной площадкой, единственной платформой для продолжения переговоров", - подчеркнул Ермак.