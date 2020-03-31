Ермак назвал условия проведения саммита "нормандской четверки"
Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Еспресо.TV .
"Главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и всегда делает все для того, чтобы это выполнить. Но, к сожалению, не все зависит от нас, потому что есть вопросы в которых мы со своей стороны сделали все, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже. Поэтому первое и главное условие - это выполнение перечня всего того, что было в Париже", - сказал он.
"И в первую очередь это прекращение огня, который, к сожалению, продолжается. И украинская сторона всегда повторяет, что на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей арми - наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам. Но это не останавливает и не остановит наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуют. В первую очередь это договоренности Минские, которые - сегодня я повторял это много раз - являются единственной площадкой, единственной платформой для продолжения переговоров", - подчеркнул Ермак.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-