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Espreso.tvОбществоЕрмак: консультации по созданию Консультативного совета в ТКГ продолжаются

Ермак: консультации по созданию Консультативного совета в ТКГ продолжаются


фото: capital.ua
Консультации по созданию Консультативного совета в ТГК до сих пор продолжаются

Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга, сообщает Еспресо.TV 

Ермак отметил, что идея создания Консультативного совета обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате.

"Что касается Консультативного совета (ТКГ, - ред.). Да, действительно Консультативный совет обсуждался в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате. Решение, которое было достигнуто в Минске: идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", - заявил Ермак.

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