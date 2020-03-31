Ермак: консультации по созданию Консультативного совета в ТКГ продолжаются
31 марта, 2020, 15:59
Консультации по созданию Консультативного совета в ТГК до сих пор продолжаются
Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга, сообщает Еспресо.TV
Ермак отметил, что идея создания Консультативного совета обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате.
"Что касается Консультативного совета (ТКГ, - ред.). Да, действительно Консультативный совет обсуждался в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате. Решение, которое было достигнуто в Минске: идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", - заявил Ермак.
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