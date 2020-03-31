Брифинг Ермака: Пивторюю, ничибто та пливки - украинские сети констатировали рождение Ермаковки

31 марта, 2020, 17:35

Брифинг Андрея Ермака не остался без внимания украинского общества. Зрители ожидали услышать ответы о скандале с братом, но узнали о "пятой власти" и вспомнили Азарова

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакциями украинских пользователей соцсетей на брифинг Андрея Ермака.

Пользователи отмечают "нестандартные" для литературного языка выражения главі Офиса президента: "пивторюю", "ничибто", "плывки". А также акцентацию Ермака на том, что нардеп Лерос армянин.

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Журналистка Ольга Решетилова обратила внимание, что медийщиков назвали «пятой властью"

Большинство журналистов также недовольны тем, что Ермак вообще не ответил на наиболее значимые вопросы для общества:

Даниил Мокрик возмущается: "Все вопросы по "записям Лероса" свалили в одно". Журналист отмечает, что Ермак ответил аж на 4 вопроса за время брифинга.

"Вагон людей спрашивает различные вопросы о его брате и "Записях Лероса". О давлении на правоохранительные органы, об увольнении или временном отстранении от должности, о содержании записей. Конкретно я спрашиваю:" Что сказал вам президент по поводу записей с вашим братом?".

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Главный редактор издания "Петро і Мазепа" Макс Гадюкин отреагировал фотожабой: