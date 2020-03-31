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Espreso.tvОбществоБрифинг Ермака: Пивторюю, ничибто та пливки - украинские сети констатировали рождение Ермаковки

Брифинг Ермака: Пивторюю, ничибто та пливки - украинские сети констатировали рождение Ермаковки


фото: president.gov.ua
Брифинг Андрея Ермака не остался без внимания украинского общества. Зрители ожидали услышать ответы о скандале с братом, но узнали о "пятой власти" и вспомнили Азарова

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакциями украинских пользователей соцсетей на брифинг Андрея Ермака.

Пользователи отмечают "нестандартные" для литературного языка выражения главі Офиса президента: "пивторюю", "ничибто", "плывки". А также акцентацию Ермака на том, что нардеп Лерос армянин.

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Журналистка Ольга Решетилова обратила внимание, что медийщиков назвали «пятой властью"

Большинство журналистов также недовольны тем, что Ермак вообще не ответил на наиболее значимые вопросы для общества:

Даниил Мокрик возмущается: "Все вопросы по "записям Лероса" свалили в одно". Журналист отмечает, что Ермак ответил аж на 4 вопроса за время брифинга.

"Вагон людей спрашивает различные вопросы о его брате и "Записях Лероса". О давлении на правоохранительные органы, об увольнении или временном отстранении от должности, о содержании записей. Конкретно я спрашиваю:" Что сказал вам президент по поводу записей с вашим братом?".

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Главный редактор издания "Петро і Мазепа" Макс Гадюкин отреагировал фотожабой:

Политический обозреватель Евгений Магда: "Хочу отметить прогресс в технологиях ОПУ: теперь сеансы уриноофтальмотерапии там проводят онлайн".

Политический активист "Демократической сокиры" Марк Савчук отмечает сходство с российским Черномырдиным:

"Посмотрите пресс-конференцию Ермака, он вообще не может говорить. Это просто набор слов без смысла."

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"Я был лучшего мнения о его политическом инстинкте. Нет ощущения ситуации. Это радует. Мы победим", - отмечает координатор "Движения сопротивления капитуляции" Михаил Басараб.

"Брифинг Ермака не смотрел, поэтому комментировать, что на нем было, не могу. Могу комментировать, чего на нем не было. Не было слов "я вынужден на время расследования приостановить". Не было слов  "полностью несу всю политическую ответственность", - отметил политик и общественный активист Александр Нойнец.

 

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