Совпало с этими событиями, - Ермак о покупке Mercedes во время карантина

31 марта, 2020, 16:33

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что планировал сменить автомобиль и так получилось, что это совпало с карантином

Об этом он сказал на онлайн-брифинге 31 марта, передает Еспресо.TV .

"Я давно планировал сменить автомобиль, но, к сожалению, сегодня я живу в таком темпе, что у меня нет времени на какие-то такие вещи, честно говоря, ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль и это совпало с этими событиями в нашей стране. Все, что касается финансов - это отражено в моей декларации, она открыта", - сказал Ермак.

Он также добавил, что он отказался от служебных автомобилей и от государственной охраны.

По его словам, он первый руководитель Офиса президента, не имеющий государственной охраны, потому что она ему "не нужна".

"Я честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину Украины", - добавил Ермак.

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