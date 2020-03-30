Израиль: Нетаньяху самоизолировался после заболевания советницы коронавирусом

30 марта, 2020, 17:19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил самоизолироваться после того, как у одной из его советниц обнаружили коронавирус COVID-19

Об этом The Times of Israel заявили его офиса.

"Даже до завершения эпидемиологического расследования и для того, чтобы снять все сомнения, премьер-министр решил, что он и его советники останутся на карантине", - сообщили в офисе Нетаньяху.

Читайте также: Израиль готовится к полной блокаде городов

По результатам этого расследования Министерство здравоохранения и личный врач премьера сами будут решать, сколько продлится самоизоляция первого лица государства.

Ранее стало известно, что советник Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заболела COVID-19.

Читайте также: Жителям Израиля запретили выходить из дома без надобности из-за коронавируса

Сейчас, по данным Worldmeters, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 735 276. Эти случаи зафиксированы в 199 странах. 34813 пациентов умерли, 156137 выздоровели.