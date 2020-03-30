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Espreso.tvОбществоИзраиль: Нетаньяху самоизолировался после заболевания советницы коронавирусом

Израиль: Нетаньяху самоизолировался после заболевания советницы коронавирусом


фото: reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил самоизолироваться после того, как у одной из его советниц обнаружили коронавирус COVID-19

Об этом The Times of Israel заявили его офиса.

"Даже до завершения эпидемиологического расследования и для того, чтобы снять все сомнения, премьер-министр решил, что он и его советники останутся на карантине", - сообщили в офисе Нетаньяху.

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По результатам этого расследования Министерство здравоохранения и личный врач премьера сами будут решать, сколько продлится самоизоляция первого лица государства.

Ранее стало известно, что советник Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заболела COVID-19.

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Сейчас, по данным Worldmeters, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 735 276. Эти случаи зафиксированы в 199 странах. 34813 пациентов умерли, 156137 выздоровели.

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