Израиль: Нетаньяху самоизолировался после заболевания советницы коронавирусом
Об этом The Times of Israel заявили его офиса.
"Даже до завершения эпидемиологического расследования и для того, чтобы снять все сомнения, премьер-министр решил, что он и его советники останутся на карантине", - сообщили в офисе Нетаньяху.
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По результатам этого расследования Министерство здравоохранения и личный врач премьера сами будут решать, сколько продлится самоизоляция первого лица государства.
Ранее стало известно, что советник Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заболела COVID-19.
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Сейчас, по данным Worldmeters, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 735 276. Эти случаи зафиксированы в 199 странах. 34813 пациентов умерли, 156137 выздоровели.
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