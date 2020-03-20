Жителям Израиля запретили выходить из дома без надобности в связи с коронавирусом

20 марта, 2020, 11:17

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о введении запрета выходить на улицу без необходимости сроком на неделю из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс.

Жителям Израиля можно выходить на улицу только для приобретения пищи, лекарств и для лечения. Нарушителей ждут штрафы.

Ранее страна также закрыла въезд в страну для всех иностранцев.

По последним данным, в Израиле зафиксировано 573 зараженных COVID-19.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тыс. человек. На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.

Более 86 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 10 тыс.