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Espreso.tvОбществоИзраиль готовится к полной блокаде городов

Израиль готовится к полной блокаде городов


фото: reuters
В ближайшее время на карантин в Израиле будут постепенно закрывать города. Об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Ердан

Об этом сообщают местные СМИ.

По его словам, карантин в Израиле еще больше будет усиливаться.

"Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице", - отметил Ердан.

Он также напомнил, что на прошлой неделе выступал с требованием перевести страну в режим полной блокады на 14 дней. Министр добавил, что с 23 марта мусульманам и евреям запрещено заходить на территорию комплекса Храмовой горы.

Напомним, ранее в Израиле запретили гражданам выходить из домов из-за коронавируса. Запрет на выход без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продолжен.

 

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