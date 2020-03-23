Израиль готовится к полной блокаде городов
Об этом сообщают местные СМИ.
По его словам, карантин в Израиле еще больше будет усиливаться.
"Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице", - отметил Ердан.
Он также напомнил, что на прошлой неделе выступал с требованием перевести страну в режим полной блокады на 14 дней. Министр добавил, что с 23 марта мусульманам и евреям запрещено заходить на территорию комплекса Храмовой горы.
Напомним, ранее в Израиле запретили гражданам выходить из домов из-за коронавируса. Запрет на выход без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продолжен.
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