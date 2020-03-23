Израиль готовится к полной блокаде городов

23 марта, 2020, 14:24

В ближайшее время на карантин в Израиле будут постепенно закрывать города. Об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Ердан

Об этом сообщают местные СМИ.

По его словам, карантин в Израиле еще больше будет усиливаться.

"Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице", - отметил Ердан.

Он также напомнил, что на прошлой неделе выступал с требованием перевести страну в режим полной блокады на 14 дней. Министр добавил, что с 23 марта мусульманам и евреям запрещено заходить на территорию комплекса Храмовой горы.

Напомним, ранее в Израиле запретили гражданам выходить из домов из-за коронавируса. Запрет на выход без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продолжен.