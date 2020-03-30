Рада соберется на внеочередное заседание дважды, - Арахамия

30 марта, 2020, 11:50

Председатель фракции "СН" в Раде Давид Арахамия заявил, что депутаты проведут два внеочередных заседания парламента во время карантина

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "РБК-Украина".

По его словам, кроме сегодняшнего будет еще одно внеочередное заседание парламента.

"Потому что армия не может питаться. Там была задержка с реформой армейского питания. Это не зашло в этот пакет, который ночью зашел в Кабмин. Поскольку уже сформирована повестка дня, мы сделаем еще (внеочередное заседание, - ред.). Технически это будет еще одна сессия по одному вопросу, но мы будем это делать ", - отметил Арахамия.

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Он также добавил, что второе внеочередное заседание может состояться сегодня или в ближайшие дни. Дата будет зависеть от договоренностей между фракциями.

Напомним, появилась повестка дня внеочередного заседания Рады, что состоится 30 марта

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