Рада соберется на внеочередное заседание дважды, - Арахамия
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "РБК-Украина".
По его словам, кроме сегодняшнего будет еще одно внеочередное заседание парламента.
"Потому что армия не может питаться. Там была задержка с реформой армейского питания. Это не зашло в этот пакет, который ночью зашел в Кабмин. Поскольку уже сформирована повестка дня, мы сделаем еще (внеочередное заседание, - ред.). Технически это будет еще одна сессия по одному вопросу, но мы будем это делать ", - отметил Арахамия.
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Он также добавил, что второе внеочередное заседание может состояться сегодня или в ближайшие дни. Дата будет зависеть от договоренностей между фракциями.
Напомним, появилась повестка дня внеочередного заседания Рады, что состоится 30 марта
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