Появилась повестка дня внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ
30 марта, 2020, 08:11
Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта должна рассмотреть 13 вопросов, среди которых назначение новых министров и законопроекты для предотвращения распространения коронавирусной болезни
Об этом говорится в повестке дня заседания, которое опубликовано на сайте Рады:
Внеочередное заседание начнется в 14:00, на нем рассмотрят:
- законопроект №3268 об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19;
- законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19;
- законопроект №3271 об уголовной ответственности за контрабанду товаров противоэпидемического назначения;
- законопроект №3276 об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на период карантина;
- законопроект №3277 об онлайн-заседании комитетов Верховной Рады на период карантина;
- проект постановления №3278 о бессрочной отмены пленарных заседаний до конца карантина;
- увольнение министра финансов Игоря Уманского;
- увольнение министра здравоохранения Игоря Емца;
- назначение министром финансов Сергея Марченко;
- назначение министром здравоохранения Максима Степанова;
- назначение министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец;
- законопроект №3279 о внесении изменений в госбюджет;
- законопроект №3260 о сокращении сроков подачи альтернативных проектов в законопроект о гарантиях невозврата банков бывшим владельцам.
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- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал перечень вопросов, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании парламента 30 марта.
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