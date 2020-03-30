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Espreso.tvОбществоПоявилась повестка дня внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ

Появилась повестка дня внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта должна рассмотреть 13 вопросов, среди которых назначение новых министров и законопроекты для предотвращения распространения коронавирусной болезни

Об этом говорится в повестке дня заседания, которое опубликовано на сайте Рады:

Внеочередное заседание начнется в 14:00, на нем рассмотрят:

  1. законопроект №3268 об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19;
  2. законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19;
  3. законопроект №3271 об уголовной ответственности за контрабанду товаров противоэпидемического назначения;
  4. законопроект №3276 об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на период карантина;
  5. законопроект №3277 об онлайн-заседании комитетов Верховной Рады на период карантина;
  6. проект постановления №3278 о бессрочной отмены пленарных заседаний до конца карантина;
  7. увольнение министра финансов Игоря Уманского;
  8. увольнение министра здравоохранения Игоря Емца;
  9. назначение министром финансов Сергея Марченко;
  10. назначение министром здравоохранения Максима Степанова;
  11. назначение министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец;
  12. законопроект №3279 о внесении изменений в госбюджет;
  13. законопроект №3260 о сокращении сроков подачи альтернативных проектов в законопроект о гарантиях невозврата банков бывшим владельцам.

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  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал перечень вопросов, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании парламента 30 марта.
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