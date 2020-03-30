Рассмотрение "антиколомойского" закона перенесли, потому что депутаты не приехали на заседание, - нардеп

30 марта, 2020, 10:58

Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано, поскольку на заседание не пришли 15 народных депутатов

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев в фейсбуке.

"Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет. Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00 ", - отметил нардеп.

По его словам в настоящее время на заседание комитета не пришли 15 народных избранников, в частности:

Абрамович И.А.

Холодов А.И.

Палица И.П.

Николаенко А.И.

Репина Е.А.

Герега А.В.

Леонов А.А.

Устенко А.А.

Володина Д.А.

Казак Т. Г.

Кулинич А.И.

Ляшенко А.А.

Солод Ю.В.

Южанина Н.П.

Васильченко И.

"Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта. Призываю украинцев помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет", - пошутил нардеп.

Напомним, речь идет о законопроекте, которым накладывается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности ПриватБанка, бывшим владельцам. В то же время, в случае, если суд докажет, что решение Национального банка о национализации было неправомерным, то бывшим владельцам должны выплатить компенсацию.

Недавно СМИ сообщали, что представители Международного валютного фонда утвердили окончательный вариант текста законопроекта, который призван не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам и является обязательным требованием для получения Украиной финансовой помощи.