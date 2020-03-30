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Espreso.tvОбществоРада разрешила заседать комитетам в режиме видеоконференции

Рада разрешила заседать комитетам в режиме видеоконференции

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта изменила закон и позволила проводить заседания комитетов парламента в режиме видеоконференции из-за карантина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За принятие соответствующего законопроекта №3277 - "О внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" свои голоса "за" отдали 319 нардепов.
 
Согласно закону, заседания комитетов могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной
трансляцией на официальном сайте Верховной Рады Украины, с предварительного согласия большинства от утвержденного ВР количественного состава комитета.
 
Согласие на проведение заседания комитета по режиме видеконференции предоставляется каждым депутатом отдельно. Для этого избранники должны прислать персональное письмо в адрес главы комитета.

Закон предусматривает, что повестка дня заседания комитета по режиме видеоконференции и запланированные для рассмотрения на таком заседании проекты актов направляются членам соответствующего комитета безотлагательно, но не позднее 3:00 до начала заседания.

Заседание комитета, проводится в режиме видеоконференции, считается полномочным при условии участия в таком заседании более половины состава членов такого комитета.

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