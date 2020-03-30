Рада разрешила заседать комитетам в режиме видеоконференции

30 марта, 2020, 15:31

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта изменила закон и позволила проводить заседания комитетов парламента в режиме видеоконференции из-за карантина

За принятие соответствующего законопроекта №3277 - "О внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" свои голоса "за" отдали 319 нардепов.

Согласно закону, заседания комитетов могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной

трансляцией на официальном сайте Верховной Рады Украины, с предварительного согласия большинства от утвержденного ВР количественного состава комитета.

Согласие на проведение заседания комитета по режиме видеконференции предоставляется каждым депутатом отдельно. Для этого избранники должны прислать персональное письмо в адрес главы комитета.

Закон предусматривает, что повестка дня заседания комитета по режиме видеоконференции и запланированные для рассмотрения на таком заседании проекты актов направляются членам соответствующего комитета безотлагательно, но не позднее 3:00 до начала заседания. Заседание комитета, проводится в режиме видеоконференции, считается полномочным при условии участия в таком заседании более половины состава членов такого комитета. Напомним, 30 марта на внеочередном заседании ВР проголосовала за основу проекты закона о социальных гарантиях и уголовное наказание за контрабанду масок в связи с коронавирусом.

Рада проголосовала за принятие изменений в государственный бюджет на 2020 год, которые позволят обеспечить бесперебойное питание военнослужащих ВСУ и МВД.

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