Рада поддержала закон об обеспечении питания военных

30 марта, 2020, 15:00

За принятие изменений в государственный бюджет на 2020 год, которые позволят обеспечить бесперебойное питание военнослужащих ВСУ и МВД, на втором внеочередном заседании 30 марта проголосовали 302 народных депутата

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, Министерство обороны и МВД получили возможность продолжить в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, до сих пор существовал реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. В частности, речь идет об отказе ООО "ПОНТЕМ.УА", которое в свое время выиграло тендер, оказывать услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19.