Рада поддержала закон об обеспечении питания военных
30 марта, 2020, 15:00
За принятие изменений в государственный бюджет на 2020 год, которые позволят обеспечить бесперебойное питание военнослужащих ВСУ и МВД, на втором внеочередном заседании 30 марта проголосовали 302 народных депутата
Об этом сообщает Укринформ.
В частности, Министерство обороны и МВД получили возможность продолжить в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования.
Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, до сих пор существовал реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. В частности, речь идет об отказе ООО "ПОНТЕМ.УА", которое в свое время выиграло тендер, оказывать услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19.
- 30 марта на внеочередном заседании ВР проголосовала за основу проекты закона о социальных гарантиях и уголовное наказание за контрабанду масок в связи с коронавирусом.
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