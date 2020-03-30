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Espreso.tvОбществоКриминализация контрабанды масок: Рада приняла за основу "коронавирусные" законы

Криминализация контрабанды масок: Рада приняла за основу "коронавирусные" законы


фото: reuters
30 марта на внеочередном заседании ВР проголосовала за основу проекты закона о социальных гарантиях и уголовном наказании за контрабанду масок в связи с коронавирусом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за введение уголовной ответственности за вывоз и пересылку из Украины товаров противоэпидемического назначения.

За соответствующий законопроект проголосовали 274 депутатов.

Соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства 25 марта.

"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы", - сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также 312 голосов "за" парламентарии приняли законопроект №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения лечения коронавирусной болезни.

За закнопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни, проголосовали 314 депутатов.

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