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Espreso.tvОбществоРада не поддержала назначение новых руководителей МЗ и Минфина

Рада не поддержала назначение новых руководителей МЗ и Минфина


фото: rada.gov.ua
В понедельник, 30 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании не смогла поддержать назначение Максима Степанова главой МЗ и Сергея Марченко - главой Минфина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За назначение новым главой МОЗ Максима Степанова проголосовали 217 депутатов при необходимых 226.

Для назначения Марченко министром финансов не хватило голосов. За его назначение проголосовали 223 депутата из 226 необходимых.

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