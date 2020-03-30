Рада не поддержала назначение новых руководителей МЗ и Минфина

30 марта, 2020, 14:39

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании не смогла поддержать назначение Максима Степанова главой МЗ и Сергея Марченко - главой Минфина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За назначение новым главой МОЗ Максима Степанова проголосовали 217 депутатов при необходимых 226.

Для назначения Марченко министром финансов не хватило голосов. За его назначение проголосовали 223 депутата из 226 необходимых.

Напомним, ранее Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Депутаты поддержали увольнение с должности министра финансов Украины Игоря Уманского .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb