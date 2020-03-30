Рада уволила Игоря Уманского с должности главы Минфина

30 марта, 2020, 14:23

Депутаты поддержали увольнение с должности министра финансов Украины Игоря Уманского

Решение об увольнении с должности Уманского поддержали 249 народных избранников, передает Еспресо.TV

Напомним, Верховная Рада Украины приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта 2020 г.

Он работал в Министерстве экономики, Национальном банке Украины, заместителем председателя правления "Укртранснафты", заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.

29 марта народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку.