Рада уволила Игоря Уманского с должности главы Минфина
30 марта, 2020, 14:23
Депутаты поддержали увольнение с должности министра финансов Украины Игоря Уманского
Решение об увольнении с должности Уманского поддержали 249 народных избранников, передает Еспресо.TV
Напомним, Верховная Рада Украины приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта 2020 г.
Он работал в Министерстве экономики, Национальном банке Украины, заместителем председателя правления "Укртранснафты", заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.
29 марта народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку.
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