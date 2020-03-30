Рада уволила Емца с должности министра здравоохранения

30 марта, 2020, 14:27

Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующее постановление проголосовали 271 депутатов на внеочередном заседании парламента в понедельник

Емец был назначен на должность министра в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта этого года. До этого возглавлял научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Емец уже возглавлял Министерство здравоохранения Украины в 2010-11 годах.