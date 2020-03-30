Рада уволила Емца с должности министра здравоохранения
30 марта, 2020, 14:27
Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За соответствующее постановление проголосовали 271 депутатов на внеочередном заседании парламента в понедельник
Емец был назначен на должность министра в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта этого года. До этого возглавлял научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.
Емец уже возглавлял Министерство здравоохранения Украины в 2010-11 годах.
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