Прошу отложить все политические игрища и дать бой коронавирусу, - Емец о своей отставке

30 марта, 2020, 21:13

Экс-министр МЗ Илья Емец отметил, что в настоящее время чьи-то политические амбиции не имеют никакого значения

Об этом говорится в его заявлений и в связи с отставкой.

"С тех пор я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что является профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, которая должна была завершиться введением государственного медицинского страхования. Ведь это продолжение существующей реформы, с некоторыми эволюционными изменениями и элементами передового мирового опыта, это система, которая работает по принципу win-win как для пациентов, так и для врачей. Мы только начали работу в этом направлении. Впрочем, основные усилия сразу пришлось бросить на борьбу с коронавируса. и я очень шо осознаю, что такое борьба за спасение человеческих жизней ", - говорится в сообщении.

Емец добавил, что спасает жизни людей всю свою профессиональную карьеру и начинал он, когда процент смертности от операций составил около 24%.

"За время работы нам удалось уменьшить этот процент до 1%. Я знаю, о чем говорю. С 2003 года моя клиника является образцом даже по международным стандартам, в ней мы все равно помогаем детям и пожилым людям", - отметил Емец.

Он отметил, что жизнь человека является его основным приоритетом не только последние 25 дней.

"Так сложилось, что с сегодняшнего дня решением парламента мои полномочия как министра здравоохранения прекращены. Я принимаю этот выбор и в дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения", - говорится в заявлении.

Также он обратился к политикам и народных и напомнил, что человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью государства.

"В эти тяжелые времена не имеют никакого значения чьи-то личные политические амбиции. Поэтому прошу отложить все споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой настоящему, невидимому врагу - коронавирусу. С первого дня на посту я предупреждал о серьезности угрозы COVID-19. Сегодня, я надеюсь, эту угрозу полностью осознали все, как представители власти, так и простые люди ", - подчеркнул Емец.