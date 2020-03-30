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Espreso.tvОбществоЭкс-министр МЗ Емец об отставке: "Наша концепция реформы не понравилась Супрун"

Экс-министр МЗ Емец об отставке: "Наша концепция реформы не понравилась Супрун"


фото: censor.net
30 марта только что уволенный Верховной Радой с должности министра здравоохранения Илья Емец обвинил Ульяну Супрун в своей отставке

Об этом он сообщил в комментарии hromadske .

Бывший министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы МОЗ Ульяны Супрун.

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"Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности (министра здравоохранения Ульяна - ред.) Супрун, которая за 3 , по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи ", - сказал он.

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Емец отметил, что "как специалист считает" - оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.

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Он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

  • Напомним, 30 марта Рада уволила Емца с должности министра здравоохранения. Он проработал в должности 26 дней.
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