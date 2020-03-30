Нардеп-"слуга" подал законопроект о запрете митингов под судами

30 марта, 2020, 18:31

30 марта народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко внес законопроект №3291 о запрете митингов у зданий судов

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на страницу законопроекту на сайте ВР.

Законопроект называется "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно запрета проведения митингов у зданий судов".

Главным комитетом определено комитет Рады по вопросам правовой политики, членом которого является и сам Демченко.

Текст законопроекта пока отсутствует.

Отметим, что в последнее время под судами проходила ряд митингов.

В частности, 19 декабря 2019 года политическая партия "Демократический топор" проводила акцию перед судом, где рассматривали апелляцию на отмену национализации ПриватБанка. Партия протестовала против возможного возвращения банка в собственность бывших акционеров, в том числе - олигарху Коломойскому - через решение суда.

Напомним, 30 марта ВР в первом чтении проголосовала за закон, которым запрещается возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

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