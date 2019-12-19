"Демократическая сокира" проводит акцию перед судом, где рассматривают апелляцию на отмену национализации ПриватБанка

19 декабря, 2019, 11:50

19 декабря во Шестым Апелляционным судом в Киеве активисты партии "Демократической сокири" протестуют против возможного возвращения национализированного "ПриватБанка" Игорю Коломойскому

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Активисты пришли на митинг "Убери руки!", Созванный партией "Демократическая Сокира", под суд на улицу Московскую, 8, где рассматривается решение ОАСК об отмене национализации ПриватБанка.

"Решение этого суда будет иметь критическое влияние на сотрудничество с МВФ. МВФ настаивает не только на том, что Приват не должен быть возвращен, но и том, что сам Коломойский обязан вернуть все, что украл из Привата. Последствия прекращения сотрудничества с МВФ предусмотреть вообще невозможно - скорее всего мы полетим к обещанному Коломойским дефолту, который неизбежно повлечет за собой политический кризис, проблемы с социальными обязательствами государства и уменьшения нашей обороноспособности ", - объясняют причину митинга в партии.

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