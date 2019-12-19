"Демократическая сокира" проводит акцию перед судом, где рассматривают апелляцию на отмену национализации ПриватБанка
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Активисты пришли на митинг "Убери руки!", Созванный партией "Демократическая Сокира", под суд на улицу Московскую, 8, где рассматривается решение ОАСК об отмене национализации ПриватБанка.
"Решение этого суда будет иметь критическое влияние на сотрудничество с МВФ. МВФ настаивает не только на том, что Приват не должен быть возвращен, но и том, что сам Коломойский обязан вернуть все, что украл из Привата. Последствия прекращения сотрудничества с МВФ предусмотреть вообще невозможно - скорее всего мы полетим к обещанному Коломойским дефолту, который неизбежно повлечет за собой политический кризис, проблемы с социальными обязательствами государства и уменьшения нашей обороноспособности ", - объясняют причину митинга в партии.
- Напомним, на этой неделе должны были состояться 3 суда по делам Приватбанка
- 16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 в рассмотрении дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами
- 17 декабря во Нацбанке заявили, что, если Апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации ПриватБанка, в НБУ признают этот банк неплатежеспособным .
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