Комитет ВР поддержал "антиколомойский" законопроект, - нардеп Железняк

30 марта, 2020, 13:43

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять так называемый "антиколомойский" законопроект о банках

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"И так, закон о банках поддержан Комитетом! Он будет поддержан согласно Регламенту (ст.110, п.2) как 2571-р, но в той редакции, котрая предложена Правительством! Путь в зал парламента для закона открыт. Фракция Голос со своей стороны, как всегда, все сделала", - написал депутат.

Отметим, первая попытка рассмотрения закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в 9:00 утра завершилась фиаско, поскольку на заседание не пришли 15 народных депутатов.

Напомним, речь идет о законопроекте, которым накладывается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности ПриватБанка, бывшим владельцам. В то же время в случае, если суд докажет, что решение Национального банка о национализации было неправомерным, то бывшим владельцам должны выплатить компенсацию. Этот законопроект является условием предоставления кредита МВФ для Украины.

Напомним, 24 марта представители Международного валютного фонда утвердили окончательный вариант текста законопроекта, который призван не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам и является обязательным требованием для получения Украиной финансовой помощи