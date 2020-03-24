МВФ согласовал окончательный вариант "антиколомойского" законопроекта для разблокирования $5,5 млрд для Украины, - НВ

24 марта, 2020, 13:38

Представители Международного валютного фонда утвердили окончательный вариант текста законопроекта, который призван не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам и является обязательным требованием для получения Украиной финансовой помощи

Об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на собственные источники и текст согласованного законопроекта.

Согласно данным издания, в окончательном варианте законопроекта накладывается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности ПриватБанка, бывшим владельцам. В то же время в случае, если суд докажет, что решение Национального банка о национализации было неправомерным, то бывшим владельцам должны выплатить компенсацию.

Отметим, ранее сообщалось, что принятие этого законопроекта в парламенте и принятие закона о рынке сельскохозяйственной земли - это ключевые требования, которые Украине поставил Международный валютный фонд перед тем, чтобы утвердить 3-летнюю кредитную программу на $5,5 млрд.

Сразу после утверждения окончательного текста законопроекта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой, пишет издание.