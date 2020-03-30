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Espreso.tvСпортКличко могут включить в Зал славы бокса

Кличко могут включить в Зал славы бокса


фото: Getty Images
Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко может быть включен в Международный зал боксерской славы в 2021 году

Об этом сообщает ESPN .

В число конкурентов Кличко-младшего вошли Флойд Мейвезер, Мигель Анхель Котто и Андре Уорд. Победитель голосования будет объявлен в декабре этого года, а церемония состоится в 2021 году.

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Первым украинцем, который был включен в Зал славы, в 2018 году стал Виталий Кличко.

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