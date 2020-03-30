Кличко могут включить в Зал славы бокса
30 марта, 2020, 15:22
Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко может быть включен в Международный зал боксерской славы в 2021 году
Об этом сообщает ESPN .
В число конкурентов Кличко-младшего вошли Флойд Мейвезер, Мигель Анхель Котто и Андре Уорд. Победитель голосования будет объявлен в декабре этого года, а церемония состоится в 2021 году.
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Первым украинцем, который был включен в Зал славы, в 2018 году стал Виталий Кличко.
- 19 марта чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Т Айсон Фьюри заявил, что украинец Владимир Кличко бьет не слабее американского нокаутёра Деонтея Уайлдера.
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