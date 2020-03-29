Из больницы в Тернополе, где находятся больные Cоvid-19, увольняются медработники, а в Почаеве разыскивают посетителей поликлиники
Они еще не работали с больными коронавирусом, но и не хотели рисковать, рассказал главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский в эфире местной студии Общественного, передает Еспресо.TV .
"Есть люди, в которых хронические заболевания, есть люди, у которых маленькие дети. И чтобы не подвергать опасности семью и себя они просто уволились с работы. Конечно, этого могло не случиться, если бы не мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты, конечно, мало кто может отдавать себя работе в таких условиях", - сказал Чайковский.
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Вместе с тем, врач добавил, что на сегодня Тернопольская больница скорой помощи имеет достаточно работников, необходимого оборудования и средств защиты, чтобы противодействовать коронавирусной болезни.
В городке Почаев Тернопольской области просят отозваться тех, кто посещал тамошнюю больницу, информирует За Збручем.
"Если вы 14 марта 2020 года находились в Почаевской больнице, особенно - в поликлиническом отделении - срочно обратитесь к своему семейному врачу и укажите этот факт.
Если же у вас при этом ухудшилось состояние здоровья - вы можете быть инфицированным корона вирусом", - отмечается в обращении к жителям Почаева.
- Напомним, Тернопольщина сейчас на третьем месте по заболеваемости коронавирусом.
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