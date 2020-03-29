На Тернопольщине, которая на третьем месте по заболеваемости коронавирусом, больше всего страдает Монастырская и Залещики
Об этом заявил врач-эпидемиолог Владимир Паничев, передает Еспресо.TV со ссылкой на новостной портал За Збручем .
"В Монастырском районе зарегистрировано 44 случая (один летальный), Залищицком - 9, Тернополе - 2, Кременецком - 1, еще один случай диагностирован в Тернопольском районе. В целом на протяжении суток количество инфицированных в области увеличилось на 14", - отметил он.
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По словам Паничева, в связи с ситуацией, сложившейся в Монастырском районе, Министерство здравоохранения Украины окажет адресную помощь Монастыриской центральной районной коммунальной больнице в виде респираторов и костюмов биологической защиты.
Справка
Самые высокие показатели заболеваемости Covid-19 по состоянию на первую половину дня воскресенья, 29 марта 2020 года, регистрировались в следующих семи регионах:
1) Киев - 82 случая;
2) Черновицкая область - 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
3) Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
4) Черкасская область - 46 случаев;
5) Киевская область - 45 случаев;
6) Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
7) Винницкая область - 22 случая.
При этом на Черкасчине зафиксированніе объемы распространения коронавируса резко подскочили с 3 до 46 только за последние сутки.
В других частях Украины эти цифры значительно ниже и пока в среднем не превышают 10 случаев.
- Напомним, известный украинский певец Иван Леньо текущее состояние дел на родной ему Монастырщине сравнил со "средневековьем". Он также подробно описал, что там сейчас происходит.
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