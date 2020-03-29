Во время карантина уровень преступности снизился на 30%, - Аваков

29 марта, 2020, 12:56

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сейчас уровень преступности по всем статьям Уголовного кодекса снизился на 30%, однако активизировались мошенники

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Мы активно стараемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщение о том, что якобы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны ", - сообщил Аваков.

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Глава МВД уточнил, что самое большое преступление, которое сейчас фиксируют - это нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение ", - подчеркнул Аваков.

Напомним, в Министерстве иностранных дел объяснили, как гражданам можно вернуться в Украину , несмотря на закрытые границы.

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