Во время карантина уровень преступности снизился на 30%, - Аваков
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Мы активно стараемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщение о том, что якобы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны ", - сообщил Аваков.
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Глава МВД уточнил, что самое большое преступление, которое сейчас фиксируют - это нарушение режима карантина.
"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение ", - подчеркнул Аваков.
Напомним, в Министерстве иностранных дел объяснили, как гражданам можно вернуться в Украину , несмотря на закрытые границы.
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