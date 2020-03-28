В МИД объяснили, как вернуться в Украину, несмотря на закрытые границы

28 марта, 2020, 21:21

В Министерстве иностранных дел объяснили, как гражданам можно вернуться в Украину, несмотря на закрытые границы

Об этом сообщает МИД в telegram-канале для информирования во время пандемии.

Отмечается, что вернуться будет возможно только автотранспортом. В МИД отметили, что ситуация меняется очень динамично, поэтому стоит следить за обновлениями информации, в частности на сайте Государственной таможенной службы по контрольно-пропускным пунктам, на которых будет возможен пересечение границы.

Также в МИД советуют при планировании поездки связываться с соответствующим консульством Украины.

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По состоянию на 28 марта в Украину можно доехать: из Германии, Австрии, Чехии через транзитный коридор через Австрию и Венгрию, только определенными автотрассам и в определенное время; с Литвы и Латвии - только через Беларусь; из Сербии возможен транзит через Румынию - но для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно предупредить румынские власти нотой с перечнем путешественников.

Из стран, которые непосредственно граничат с Украиной, - Беларуси, России, Молдовы, Словакии, Румынии, Польше, - въезд возможен через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.

При этом в МИД призывают строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режим самоизоляции по прибытии в Украину.

"Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваша ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей, вокруг", - отметили в МИД.

Напомним, 27 марта 2020 года, украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 тыс. человек . Из которых более 37 тыс. человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

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